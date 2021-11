I Maneskin spopolano negli Usa, ospiti del salotto di Ellen DeGeneres – VIDEO

Dopo il debutto il mese scorso a 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', la band romana reduce da Las Vegas - dove ha aperto il concerto dei Rolling Stones - è apparsa per la prima volta anche ad un talk show diurno, 'The Ellen DeGeneres Show'

photo credit: Maneskin