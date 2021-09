L’arte contemporanea in mostra ai porti imperali di Fiumicino

Con "Arteporto | Fuori Confine", dal 18 settembre al 17 ottobre saranno 75 gli artisti che esporranno le loro opere nella cornice dei porti imperiali di Claudio e Traiano

Dal 18 settembre al 17 ottobre saranno 75 gli artisti che esporranno le loro opere nella cornice dei porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino. Dopo le precedenti edizioni (2016 e 2018), è la terza mostra d’arte contemporanea “Arteporto | Fuori Confine”, a cura di Sandro Polo e Silvia Calvarese, promossa da Gaf – Glocal Art Factory Aps, con il contributo del Comune di Fiumicino in collaborazione con Parco archeologico di Ostia antica, che si apre quest’anno alla collaborazione con importanti enti, accademie e istituzioni territoriali nonché delle Accademie di Romania ed Ungheria, della Temple University Rome Campus, della Rome University of Fine Arts, dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone e di Terra Arte – Parco di scultura contemporanea.

Il tema di Arteporto 2021, “Fuori Confine”, parte “dalle necessità di uscire dai propri spazi sicuri, di andare oltre, ritrovando nel lavoro a più mani un nuovo slancio vitale, dopo questo periodo di isolamento, che ci aiuti a ripensare al mondo come comunità. Inoltre, Fuori Confine rilancia la millenaria vocazione di “porta di Roma sul mondo””che caratterizza l’area ospitante la mostra: prima sede degli antichi porti imperiali, oggi, in buona parte, dello scalo aereo internazionale di Fiumicino. Una zona di (s)confine, di partenza e accoglienza, che da secoli mette in relazione genti, luoghi, identità e culture differenti”, spiegano i curatori. Nelle aree aperte dell’area archeologica, la mostra costituirà “ancora una volta un importante momento di confronto in ambito artistico” e le opere escono dagli spazi chiusi degli studi e delle gallerie per essere collocate all’aperto a diretto contatto con vegetazione, “immerse in una storia millenaria potentemente evocata dai monumentali resti archeologici presenti nel sito. È anche un fuori confine generazionale, con artisti di ogni età, dagli studenti delle Accademie di Belle Arti, selezionati dai loro docenti, ad artisti di fama e esperienza decennale”, concludono.