Ostia, torna , l’International Busker Festival

Al Porto Turistico di Roma venerdì 10 a domenica 12 settembre artisti di strada provenienti da tutto il mondo

Torna al Porto Turistico di Roma, ad Ostia, l’International Busker Festival. Questa edizione si annuncia ancora più ricca per partecipazione di artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Una kermesse che avrà luogo da venerdì 10 a domenica 12 settembre a partire dalle 17 alle 24 e che colorerà ed animerà i 1200 metri del Porto di Roma, sul Lungomare Duca degli Abruzzi, con musica ed esibizioni di rilievo.

“Come già annunciato nel corso dell’edizione targata 2020, l’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare il pubblico a quella che è considerata a tutti gli effetti un’arte ormai consolidata e sempre più apprezzata”, è sottolineato dalla direzione del Porto turistico. Gli artisti di strada si esibiranno nelle 12 postazioni appositamente allestite per le loro performances.

L’accesso al pubblico è gratuito e nel rispetto delle norme anti Covid; chi vuole potrà mostrare il proprio apprezzamento nei confronti degli artisti lasciando un’offerta nel “cappello”. Tra gli artisti che hanno aderito al Festival: SiliconVeronica, Baldo degli Ubaldi, Ginevra Rodelli, John Andrew Lunghi, Simone Fesani, Wonky Monkeys, Sabrina De Mitri, SevenBear, Riccardo Militerno, Martina Rallo, Swingeresse, Valerio Ananse, Enrico Caruso, Nene, One Me show, Paolo Motta, Neuforia, Agnese Valle, Orchestra Improvvisata, Caracca Tamburi, Tucutri, Miriam Cappa, Aurora Trippetta, Edo Sparks, Cambariçu, Fil, Niño Maravilha. Moreland Grex, Kris, Suricata Circus, Martin Navello. Inoltre ogni giorno sarà possibile partecipare a due straordinari laboratori organizzati dalla Compagnia Wonky Monkeys. Il Ringmaster che animerà le postazioni buskers ed il main stage del Festival sarà Adriano Bono e le sue schegge impazzite di The Reggae Circus. Sarà inoltre presente la SiO Orchestra di San Fior e Godega (Veneto) composta da 48 giovani elementi, che ha ricevuto il Premio Civilitas “Civilta’ nella Comunità” sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, che si esibirà in un’emozionante performance sul mare diretti dal maestro Roberto Fantinel. Il Roma International Buskers Festival è ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Gruppo Matches in collaborazione con il Porto Turistico di Roma con il patrocinio di Roma assessorato Sport, Turismo, Politiche Giovanili, Grandi Eventi Cittadini.