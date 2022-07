Roma: arriva il “Il Cinema alla Sapienza”, nel campus un’arena gratuita

Dal 18 al 29 luglio nel Municipio II, apertura con omaggio a Monica Vitti

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Torna a Roma l’appuntamento con il cinema sotto le stelle di San Lorenzo, ma questa volta il grande schermo sara’ allestito nel campus universitario piu’ grande d’Europa: la Sapienza. Dal 18 al 19 luglio l’ateneo, in collaborazione con il Municipio II, ospitera’ la nuova arena estiva di quartiere: ‘Il cinema alla Sapienza’.

“Il nostro ateneo – commenta la rettrice Antonella Polimeni – e’ un luogo dove il cinema e’ stato sempre materia di studio e dove si sono formati tanti registi, filmmaker e attori. Con questa iniziativa Sapienza si apre a ulteriormente alla citta’ per scambiare e diffondere cultura. E attraverso il cinema offre una diversa occasione per i nostri studenti per tornare a vivere gli spazi dell’universita’ anche di sera”.

La programmazione si aprira’ con un omaggio a Monica Vitti, poi proporra’ pellicole d’autore, cartoni animati, grandi successi internazionali e incontri con gli autori per dibattere i film insieme agli studenti dell’ateneo. Parteciperanno i registi Claudio Giovannesi, Susanna Nicchiarelli, Francesco Bruni e Carlo Sironi.

La direzione artistica e’ a cura di Luigi Pinto, producer cinematografico e fondatore di Fabrique Du Cine’ma, la rivista del nuovo cinema italiano. “Penso che con la diffusione massiccia delle piattaforme online, oggi piu’ che mai sia importante promuovere la visione collettiva e quindi emotiva dei film tra le nuove generazioni. Poterlo fare nel luogo culturalmente piu’ importante d’Italia, e’ ancora piu’ emozionante e significativo”, dice Pinto. Appuntamento tutte le sere sotto la Minerva alle 21.00 con un’arena da 250 posti a ingresso gratuito.