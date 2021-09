Roma: Campidoglio, trovati spazi per Aula Gatti

'Sarà fruibile dai cittadini dall'Esquilino da 2027'

“Dopo 15 anni sbloccato progetto” con il deposito sotterraneo della Metropolitana A in Piazza Vittorio che ospitera’ anche un polo culturale per i turisti e studiosi. Il ninfeo di piazza Dante, noto come “Aula Gatti”, avra’ una nuova sede: sara’ nel deposito sotterraneo Atac a Piazza Vittorio nel quartiere Esquilino e potra’ essere visitato dai cittadini all’interno di un percorso museale piu’ articolato a partire dal 2027.

“I comitati dei cittadini dell’Esquilino ce lo chiedevano da molto tempo e finalmente siamo riusciti a sbloccare la situazione dopo anni di immobilismo. Avviamo un progetto molto ambizioso per valorizzare l’area degli Horti Lamiani e dell’Aula Gatti in uno dei quartieri storici della citta’”, spiega la sindaca Virginia Raggi. Sara’ realizzato un polo culturale molto articolato che consentira’ di visitare piu’ monumenti come i Trofei di Mario di Piazza Vittorio, sara’ possibile ripercorrere le fasi moderne di Villa Palombara sintetizzate all’interno della Porta Magica nell’area degli Horti Lamiani, il Museo Ninfeo per poi concludersi nell’Auditorium di Mecenate. E’ una sperimentazione, condivisa con Soprintendenza ai beni culturali e Sovrintendenza capitolina, che per la prima volta unisce la possibilita’ ai turisti di visitare il percorso museale e al tempo agli esperti di continuare ad approfondirne lo studio.

“Oggi portiamo a compimento un percorso amministrativo nato 15 anni fa. Un progetto a cui abbiamo creduto fin dall’inizio e sui cui abbiamo lavorato senza sosta per raggiungere questo importante obiettivo per il quartiere e per tutta la citta’. Nei prossimi mesi sara’ avviata la progettazione e tutte le fasi propedeutiche al restauro. E’ un altro importante risultato che portiamo a casa e che valorizza ancora una volta le bellezze di Roma”, sottolinea la Delegata alle Periferie, Federica Angeli.