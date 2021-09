A San Basilio “Storie di microcredito”, la mostra fotografica diventa itinerante

Poi a Tor Bella Monaca e Primavalle. Le fotografie raccontano le storie di romani che hanno utilizzato il microcredito per affrontare il periodo post-pandemia

La mostra fotografica interattiva “Storie di Microcredito di Roma Capitale”, inaugurata a fine luglio in piazza del Campidoglio, diventa itinerante. Da oggi verrà ospitata nel quartiere di San Basilio e poi a seguire a Tor Bella Monaca e a Primavalle.

L’iniziativa culturale rientra nell’ambito del progetto Microcredito per Roma Capitale, che ha visto la creazione di un Fondo per il microcredito, stanziato nel bilancio del Campidoglio, pari a 3 milioni di euro, per sostenere attività di microcredito per l’impresa e microcredito sociale. Un’azione dedicata e mirata ai cittadini romani per superare il periodo post pandemico.

Da oggi al 15 settembre la mostra verrà ospitata nel quartiere di San Basilio, all’interno del Parco della Balena, in via Recanati. Dal 15 settembre al 27 settembre, invece, l’esposizione si sposterà a Tor Bella Monaca, a Largo Ferruccio Mengaroni. Si chiuderà a Primavalle, in piazza Capecelatro, dal 27 settembre al 4 ottobre.

Lungo il percorso espositivo sarà possibile osservare le fotografie e ascoltare (attraverso QR code) le storie di Adeline, Romolo, Carlo, Giovanni, Federico, Federica, Stefano, Roberto, Riccardo, Claudia, Marco, alcune delle testimonianze tra le più significative e concrete di romani che hanno utilizzato il microcredito per superare il momento storico difficile dopo la pandemia. Sono le esperienze di uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno usufruito del microcredito per avviare o sostenere la propria attività o per far fronte agli impegni quotidiani. Il microcredito non ha età, non fa distinzioni, ma supporta tutti coloro che hanno una buona idea o hanno una necessità sostenibile. È uno strumento che permette a chi non può offrire garanzie alle banche di accedere a un finanziamento.

Ricordiamo che dalla sinergia tra istituzioni pubbliche, a marzo 2021, è stato attivato lo sportello territoriale per il microcredito di Roma Capitale, dove si lavora a pieno regime rispondendo alle esigenze dei romani dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, chiamando lo 060606, per tutte le informazioni necessarie per accedere al microcredito.

È possibile visionare le fotografie e i video della mostra anche online sul sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito (clicca su StorieMicrocreditoRoma).