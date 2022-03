Ucraina: i musei di Roma per M’illumino di meno, nel segno della pace

Campagna corale sotto l'hashtag #museumsagainstwar

Il ministero della Cultura aderisce anche quest’anno a “M’Illumino di meno”, l’iniziativa nata nel 2005 dal programma radiofonico “Caterpillar” di Rai Radio 2 per sensibilizzare cittadini e ascoltatori su tematiche ambientali ed economia circolare. In occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili, che quest’anno si terra’ venerdi’ 11 marzo, diversi luoghi della cultura hanno preso parte all’edizione dal titolo Pedalare, Rinverdire, Migliorare!. Un’adesione che vede i musei nello stesso giorno ribadire il proprio impegno nella lotta al cambiamento climatico e rilanciare la campagna “Culture unites the world” che, dal 24 febbraio, ricorda l’orrore della guerra e il valore della pace attraverso le opere del patrimonio culturale italiano. Una campagna corale sotto l’hashtag #museumsagainstwar.

Tra gli Istituti culturali che hanno sostenuto l’iniziativa c’e’ chi ha deciso di oscurare alcune aree della propria sede museale, chi invece ha portato avanti azioni di ottimizzazione energetica, chi ha ideato laboratori e percorsi didattici che incoraggiano e diffondono la cultura ambientale.

Hanno partecipato alla campagna: la Direzione Musei Statali citta’ di Roma con il Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX, il Museo Hendrik Christian Andersen, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e il Pantheon Direzione Regionale Musei Campania Galleria Borghese Galleria Nazionale di Roma Gallerie dell’Accademia di Firenze Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia Musei Reali di Torino Museo Archeologico di Taranto Museo Archeologico Nazionale di Cagliari Museo Nazionale di Matera Museo Nazionale e Area archeologica di Altino Palazzo Reale di Napoli Parco Archeologico del Colosseo Parco Archeologico di Sibari Parco Archeologico Ercolano Parco Archeologico Ostia Antica Reggia di Caserta Villa Adriana e Villa d’Este.