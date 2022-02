Bus di Roma, quando si concluderà la transizione ecologica verso l’elettrico?

Mercurio Viaggiatore a Radiocolonna descrive alcuni scenari. Non molto confortanti

Non è passata inosservata la contraddizione che ha visto come protagonista il trasporto pubblico romano nella scorsa domenica. Come ha raccontato Radiocolonna, infatti, mentre le automobili dei romani venivano fermate per ragioni ecologiche – le polveri sottili, nella Capitale, spesso raggiungono valori di guardia – tra le vie di Roma continuavano a circolare veicoli del trasporto pubblico che di ecologico avevano ben poco. Nello specifico, mezzi diesel che in teoria non dovrebbero circolare durante un giorno “dedicato” allo stop all’inquinamento.

L’episodio ha generato perplessità e discussioni tra gli utenti del tpl capitolino.

“Sì, poi vorrei tanto sapere che reale alternativa di mobilità hanno i cittadini all’auto privata, qui a Roma. Ho fatto proprio bene, comunque, ad acquistare qualche anno fa un’auto ecologica, così i blocchi non mi riguardano: sarà un discorso egoista, ma questi ti portano a farli” commenta un’utente sotto a un post di Odissea Quotidiana.

Quello della transizione ecologica, infatti, sta diventando un tema di dominio pubblico anche tra coloro che non sono né attivisti della causa ambientale, né esperti o appassionati di motori ibridi. Per questo, un dubbio legittimo potrebbe attanagliare la mente di chi ha Roma vive e chi a Roma prende regolarmente i mezzi pubblici: quando vedremo i mezzi pubblici della Capitale ?

Una risposta certa a questa domanda è difficile darla, ma alcune deduzioni – tratte da dati difficilmente contestabili – possono aiutare ad a avere un quadro della situazione più chiaro. A schiarire le idee ci ha pensato Mercurio Viaggiatore, che a Radiocolonna ha spiegato quando potrebbe concretizzarsi l’ora X in relazione al ciclo di vita degli attuali autobus che circolano a Roma.” La transizione verso elettrico all’ 100% non si concluderà, verosimilmente, prima del 2034 – spiega il blogger a RC – perché bisogna considerare che nel 2021 sono stati acquistati ancora bus diesel dal Comune, e che la vita tecnica di un bus urbano è dodici anni”.

Insomma, stando a queste previsioni è possibile immaginare a Roma, per i prossimi dodici anni giornate ecologiche, dove circoleranno bus non ecologici.