Campidoglio incontra pendolari Roma-Lido e Roma-Nord

Celli: vogliamo assicurare risposte certe attraverso un dialogo costante

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Lo aveva promesso la scorsa settimana e così è stato: questa mattina la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli insieme ai consiglieri capitolini Valeria Baglio, Ferdinando Bonessio e Francesco Carpano ha incontrato in Campidoglio una delegazione del Comitato dei pendolari delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Nord.

“Abbiamo ricevuto i rappresentanti degli utenti di queste due tratte ferroviarie che servono aree importanti della nostra citta’. L’Assemblea Capitolina e’ sempre vicina ai romani e pronta all’ascolto per il bene della collettivita’. Ci e’ stato fornito un quadro delle difficolta’ e dei problemi che quotidianamente vivono tantissimi cittadini. Vogliamo assicurare risposte certe attraverso un dialogo costante con i territori e una proficua sinergia istituzionale con la Regione Lazio, nel rispetto delle diverse competenze. Ci attiveremo per avere un confronto costruttivo con l’Assessore capitolino Eugenio Patane’ e il presidente della Commissione Mobilita’ Giovanni Zannola. L’obiettivo e’ individuare, insieme, le soluzioni migliori e piu’ efficaci che potranno essere messe in campo dalla nostra Amministrazione”, afferma la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.