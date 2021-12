Campidoglio: boccata d’ossigeno per la metro A, in arrivo 1,2 mln

Per la manutenzione. Via libera anche a trasferimento da Regione a Roma Capitale ferrovia Roma-Pantano, così al via realizzazione tranvia Termini-Giardinetti-Tor Vergata

In arrivo 1,2 milioni di euro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Linea A. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la metro romana.

”L’approvazione di questa delibera – ha commentato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale – rappresenta un primo importante passo di quell’enorme lavoro che siamo chiamati a svolgere dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria del ferro e del materiale rotabile, per garantire la sicurezza dei convogli e dei cittadini”.

Via libera dalla Giunta anche alla delibera con cui viene completato l’iter, in attesa delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina, del trasferimento dalla Regione Lazio a Roma Capitale della Ferrovia Roma-Pantano, una delle cosiddette Ferrovie ex concesse. Il provvedimento consentirà di avviare il progetto fondamentale in vista del Giubileo, per il quale Roma Capitale ha già a disposizione il necessario finanziamento, di trasformazione da linea ferroviaria a tranvia, per la realizzazione della tratta Termini-Giardinetti-Tor Vergata.