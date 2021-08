Cantieri a Roma: scoppia la manutenzione di strade, gallerie e tramvie

La mappa. Flaminia, A24 e Testaccio con interruzioni del passaggio nelle ore notturne

Con la prima settimana di agosto, a quelli già in corso si aggiungono una serie di cantieri stradali, soprattutto nelle ore notturne, che interessano arterie fondamentali della Capitale, e che “Il Messaggero” informa con una piccola mappa e il dettaglio degli orari delle chiusure.

Fino a giovedì, dalle 22 alle 6, saranno eseguiti lavori di manutenzione urgenti sulla galleria Pittaluga – sul tratto urbano dell’A24 – che sarà chiusa al transito in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di via di Portonaccio e l’allacciamento con la tangenziale Est.

Nell’orario del cantiere, per i veicoli provenienti dal grande raccordo anulare e diretti verso la tangenziale ci sarà l’uscita obbligatoria in corrispondenza di via di Portonaccio, mentre sarà interdetto l’accesso per i veicoli provenienti da via Torelli, in direzione della tangenziale.

Per i veicoli diretti verso le autostrade e il Gra sarà invece interdetto l’accesso alI’A24 dalla tangenziale: bisognerà utilizzare lo svincolo di Portonaccio.

Lavori di manutenzione, da stanotte, anche nella galleria “Prima Porta”, sulla Flaminia. Il cantiere sarà attivo dalle 22 alle 6, in direzione Riano-Morlupo, con il traffico che verrà deviato nella galleria in direzione del cimitero di Prima Porta, proseguirà sulla viabilità locale per poi immettersi sulla Flaminia al chilometro 15,200.

Nel frattempo, sono ancora in corso i lavori di riqualificazione dei sampietrini di piazza Venezia e di via del Tritone, da largo Chigi a largo del Tritone e, fino a sabato prossimo, i lavori notturni di manutenzione straordinaria per il cavalcavia della stazione Tiburtina.

Da oggi al 13 agosto sarà inoltre attivo il cantiere di manutenzione notturna della linea tramviaria in via Marmorata, a Testaccio. I lavori saranno eseguiti dalle 21 alle 4 del mattino, dal lunedì al venerdì, con modifiche per le linee che passano da lì.

In particolare, la linea 3 in partenza da Valle Giulia sarà limitata a piazzale Ostiense dalle 19,20. Dalle 20,25 tra piazzale Ostiense e la stazione di Trastevere sarà attivata una navetta bus. Per il tram 8, invece, le ultime corse dei tram partiranno da Casaletto alle 18,55 e da piazza Venezia alle 19.30. Poi, dalle 18,55 al termine del servizio, l’intera linea sarà sostituita con navette bus.