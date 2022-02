Cinema: accordo Cinecittà-Fremantle, studios romani strategici per il gruppo

Siglato un accordo che prevede, fra le altre cose, l'affitto continuativo di sei teatri di posa

Gli storici studi di Cinecittà, a Roma, diventano set privilegiati per Fremantle, uno dei principali produttori di intrattenimento, film, serie tv e documentari al mondo.

Il gruppo ha siglato un accordo con Cinecittà spa, che prevede, fra le altre cose, l’affitto continuativo di sei teatri di posa degli storici studios romani.

“L’accordo quinquennale conferma la scelta strategica da parte di Fremantle di scommettere sull’Italia, come il Paese in cui realizzare alcune delle sue produzioni internazionali più prestigiose: una scommessa che trova in Cinecittà il partner perfetto e naturale”, si legge in una nota congiunta.

Soddisfatto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che parla di “ottima notizia!” ed evidenzia: “Grazie a un operatore mondiale, con solide radici romane, più produzioni nazionali ed europee potranno scegliere il nostro territorio. Qui abbiamo ecosistema di altissima qualità, come Regione Lazio abbiamo investito con Lazio Cinema International e continueremo a sostenere la sfida per lo sviluppo industriale di Cinecittà!”.

Accanto all’affitto dei teatri di posa l’accordo prevede l’uso di locali accessori, sartorie, attrezzerie, e la possibilità di utilizzo della post-produzione digitale e dello sviluppo del 35mm e 16mm, garantendo alle produzioni un sistema integrato, completo, efficiente, inclusivo ed ecologico.”L’accordo con un gruppo importante come Fremantle – si legge nel comunicato – si inserisce nel più ampio Piano Industriale di Cinecittà SpA, un hub iconico riconosciuto in tutto il mondo, che torna ad essere punto di riferimento per le produzioni audiovisive nazionali e internazionali, sviluppando sinergie strategiche e sostenendo la crescita della competitività del mercato audiovisivo italiano”.

“I talenti italiani e internazionali che lavorano con Fremantle hanno bisogno di un luogo dove realizzare le loro idee, i loro progetti – afferma Andrea Scrosati, ceo europeo di Fremantle – Cinecittà, per la sua storia, per i progetti di innovazione e di crescita che sono stati annunciati, ma soprattutto per la straordinaria professionalità delle sue maestranze, è il luogo perfetto per questo. Siamo particolarmente felici di questo accordo che ci permetterà di realizzare in Italia ancora più serie tv, film e programmi di quello che già stiamo facendo, e di farlo con quel quel livello di eccellenza che per noi è sempre fondamentale”. “L’accordo con Fremantle ha forte valore strategico per Cinecittà -sottolinea Nicola Maccanico, ad di Cinecittà-. Infatti conferma la capacità del nostro hub produttivo di svolgere un ruolo rilevante nel nuovo mercato mondiale dell’audiovisivo e determina la costruzione dì una partnership strutturata con un grande produttore internazionale caratterizzato da un solido rapporto con l’eco sistema produttivo italiano. Globale e locale al tempo stesso, proprio come Cinecittà”.

Fremantle opera in Italia nel segmento dell’intrattenimento e dei documentari con Fremantle Italia, e in quello delle serie tv e dei film con Wildside e The Apartment, che ha recentemente prodotto ‘E’ Stata La Mano Di Dio’, recentemente nominato ai prossimi Premi Oscar.