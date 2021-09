Covid: aumentano i premi delle assicurazioni, ma non quelli dell’RC auto

La pandemia ha colpito duramente tutti i settori dell'economia italiana, e quello assicurativo non ha fatto eccezione

Il Covid-19 ha colpito duramente tutti i settori dell’economia italiana, e quello assicurativo non ha certo fatto eccezione. Anche se la pandemia non è stata sconfitta del tutto, si è ritornati ad una parziale normalità che ha consentito a tutti i settori di ripartire.

La fotografia sulle assicurazioni italiane scattata da Ania ha evidenziato un notevole aumento dei prezzi assicurativi, più o meno in tutti i settori. Nello specifico, secondo le previsioni, le imprese assicurative italiane che operano nel settore della vita e dei danni dovrebbero registrare una crescita pari al 7%, per un valore complessivo di oltre 144 miliardi. Dati sorprendenti soprattutto se messi in relazione con quelli dell’anno scorso, quando si raggiunse un valore complessivo di 135 miliardi, cioè il 4% in meno rispetto al 2019.

Non sorprende che, in fase di post-pandemia, gli italiani hanno rivolto l’attenzione verso le polizze sulla vita e sui danni, soprattutto quelli domestici, per garantire un futuro sicuro alla loro famiglia e tutelarsi da qualsiasi imprevisto. A tal proposito è opportuno sottolineare anche il boom delle polizze sulle protezioni contro la malattia, con una crescita dell’11%. Il Covid-19 ha sensibilizzato maggiormente gli italiani sull’importanza di proteggersi contro le malattie in generale, che possono provocare danni molto seri da un punto di vista fisico e determinare la perdita del lavoro.

Un discorso a parte va fatto invece sul mondo dell’RC auto, l’unico secondo Ania ad aver registrato una contrazione dei prezzi, pari al 4,5%. In Italia il costo delle polizze auto ha avuto un andamento ondivago che, per larghi tratti, ha seguito l’evoluzione della pandemia. Nei primi mesi di lockdown c’è stato un notevole calo delle tariffe operato dalle compagnie assicurative, per invogliare i clienti a sottoscrivere nuove polizze in un periodo in cui la circolazione era quasi del tutto bloccata.

Nei mesi estivi del 2020, quando c’è stata una parziale riapertura della circolazione, i prezzi hanno ripreso ad aumentare leggermente. Con la seconda e la terza ondata di Covid-19, ed i conseguenti nuovi lockdown, i costi sono calati nuovamente. In questa fase le compagnie hanno dovuto adeguarsi alle nuove esigenze dei clienti, proponendo soluzioni su misura.

Tra i principali brand assicurativi si è distinta Prima Assicurazioni. Il brand, oltre a offrire costi competitivi e per tutte le tasche, ha proposto servizi personalizzati ai clienti, accompagnati da una valida assistenza pronta ad intervenire in ogni circostanza. Il gruppo offre i suoi efficienti servizi direttamente online, vincendo la sfida digitale proposta dal nuovo contesto storico, e mette a disposizione dei clienti degli agenti direttamente sul territorio. In generale, il reparto dell’assicurazione auto ha fatto registrare un calo importante delle tariffe. Il volume dei premi potrebbe scendere sotto i 12 miliardi, un minimo storico che non si registrava dal lontano 1998.