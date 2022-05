Covid: da Mise 34 mln per vaccini innovativi a Irbm di Pomezia

L'investimento oltre a salvaguardare l'occupazione esistente, consentirà la creazione di oltre 50 nuovi posti di lavoro.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo con l’azienda farmaceutica Irbm di Pomezia per realizzare un programma di investimenti di 34 milioni di euro, “finalizzato a rafforzare la capacita’ di contrasto al Covid 19 e la diffusione di nuovi coronavirus”. Lo si legge in una nota.

Con progetti industriali e di ricerca e sviluppo, si legge, “si punta ad ampliare la capacita’ dei laboratori di due societa’ del gruppo, Irbm Spa e Advent Srl, incrementando la produzione e la sperimentazione di nuovi vaccini e terapie innovative, anche sulla base delle sinergie venutesi a creare nell’ambito del piano di collaborazione avviato nel 2020 con Oxford University e AstraZeneca”.

Il Ministero dello sviluppo economico agevola l’investimento con 13 milioni di euro che, oltre a salvaguardare l’occupazione esistente, consentira’ la creazione di oltre 50 nuovi posti di lavoro. “E’ volonta’ del governo continuare a sostenere gli investimenti in un settore strategico come il farmaceutico, dove la capacita’ di guardare al futuro e prevenire crisi sanitarie diventa fondamentale per garantire la salute dei cittadini e fronteggiare conseguenze economiche e sociali”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.

“In questa direzione – prosegue il ministro – va la scelta compiuta di introdurre, attraverso decreto legge, un nuovo meccanismo di fast track per favorire gli investimenti di imprese nel nostro Paese ed evitare cosi’ di perdere rilevanti opportunita’ a causa dei tempi lunghi della burocrazia”.