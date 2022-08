Ecco il piano rifiuti per Roma: termovalorizzatore nel 2025 e più differenziata

Gualtieri, 'Roma volta pagina. Il 12 agosto valutazione ambientale, a ottobre via libera. Inefficienti su plastica, vetro e organico'.

Riduzione della produzione di rifiuti, aumento della differenziata, del riciclo e del recupero energetico, realizzazione di un sistema impiantistico integrato per rendere autosufficiente il territorio, drastica riduzione del conferimento in discarica, abbattimento delle emissioni di gas serra, miglioramento dell’intero sistema della raccolta. Sono questi gli obiettivi della proposta di piano per la gestione integrata dei rifiuti e la pulizia di Roma Capitale presentata stamane in Campidoglio dal commissario Straordinario di Governo e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La proposta di piano si inserisce nel quadro delineato dal decreto del Governo che ha nominato il Sindaco Commissario Straordinario e è in linea con la strategia nazionale ed europea per l’Economia Circolare e per lo Sviluppo Sostenibile.

“Roma volta pagina – ha commentato Gualtieri – realizzeremo questo progetto in tempi certi nell’arco della consiliatura garantendo alla Capitale l’autosufficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e consentendole di diventare finalmente protagonista dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Grazie al nuovo sistema impiantistico integrato, all’adozione dei più avanzati sistemi di abbattimento delle emissioni e alla drastica riduzione del conferimento in discarica sarà possibile contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Italia e dell’Europa per il 2035”.

“Questo piano dei rifiuti avrà nel piano industriale di Ama uno dei suoi presupposti operativi per il miglioramento delle attività di pulizia, del sistema di raccolta e per lo sviluppo di buona parte della impiantistica; gli obiettivi operativi ed i livelli di servizio del piano Industriale – ha proseguito – dovranno garantire il decoro della città e saranno recepiti nel contratto di servizio che Roma Capitale stipulerà con la Concessionaria rendendo Roma una città al passo con le altre grandi capitali europee”.

Tra i primi obiettivi del piano rifiuti commissariale c’è l’incremento del tasso di raccolta differenziata, dal 45,2% attuale al 65% nel 2030 e al 70% nel 2035. Un processo che passa attraverso l’ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione del servizio di raccolta. Per quanto riguarda la riduzione nella produzione di rifiuti il piano punta ad un abbattimento dell’8.3% in otto anni, da 1,69 mln di tonnellate l’anno a 1,55 mln nel 2030 e 1,52 nel 2035, attraverso accordi con i settori produttivi, campagne di comunicazione, centri del riuso. Il piano consentirà una sensibile riduzione dei rifiuti che non è possibile avviare al riciclaggio di circa un terzo, passando da 1 milione di tonnellate l’anno del 2019 a oltre 700mila tonnellate nel 2030 che si potrà ridurre ulteriormente a circa 660mila nel 2035.

Ci sarà una netta riduzione del conferimento di rifiuti in discariche, che saranno così destinate al solo smaltimento degli scarti non destinabili a recupero energetico, passando da 500mila tonnellate a 23mila nel 2030, fino a circa 24mila nel 2035. Tali risultati consentiranno di andare ben oltre gli obiettivi fissati dall’Unione Europea, che individuano una percentuale massima del 10% di ricorso alla discarica entro il 2030; Roma Capitale, partendo dal 30% attuale, raggiungerà il 4,8% nel 2030 e il 3,2% nel 2035. Lo scenario descritto dal piano porterà ad una riduzione del 90% circa delle emissioni di CO2, rispetto allo “scenario 0” e ancora di più rispetto a quello attuale con la differenziata al 45%. Verranno realizzati nelle aree di Rocca Cencia e Ponte Malnome due impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata da 200mila tonnellate complessive con un investimento totale di 43 milioni di euro. A Cesano e a Casal Selce di 2 impianti per la digestione anaerobica della frazione organica, da 200mila tonnellate complessive, per un investimento di 59 milioni di euro ciascuno. Verrà realizzato un impianto di trattamento termico ad elevata efficienza che tratterà i rifiuti indifferenziati residui e gli scarti non riciclabili derivanti dagli impianti di selezione e trattamento.

Avrà una capacità di trattamento di 600mila tonnellate annue e sarà realizzato adottando la tecnologia di combustione più consolidata e ad alta efficienza per il recupero energetico con i sistemi più avanzati per la riduzione delle emissioni in atmosfera; allo stesso tempo saranno gestite ceneri da combustione e si avvierà la sperimentazione per la cattura di anidride carbonica. L’investimento complessivo sarà di circa 700 milioni di euro ai quali si aggiungeranno ulteriori 150 milioni circa per la tecnologia di trattamento e riciclo degli scarti di lavorazione. Il piano prevede, inoltre, l’attivazione di complessivi 30 centri di raccolta, tra riqualificazione degli esistenti e nuovi centri (40 milioni di euro di investimento) distribuiti nei diversi Municipi. Sarà realizzato un ulteriore impianto per il trattamento e il recupero delle terre di spazzamento (5 mln di euro di investimento) e nuove stazioni di trasferenza/trasbordo e stoccaggio (10 milioni di euro). Il piano prevede una precisa roadmap: il 12 agosto verrà firmata l’ordinanza commissariale di approvazione del documento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e sarà avviata la procedura di consultazione pubblica per la presentazione delle osservazioni. Il 30 settembre si concluderà la consultazione finalizzata alla raccolta delle osservazioni nell’ambito della procedura di VAS.

Il 15 ottobre verrà firmata l’ordinanza commissariale di approvazione del piano rifiuti completo di VAS e pubblicata la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore rivolta al mercato. Entro la fine del mese di ottobre sarà definito il piano industriale di Ama che rappresenta il riferimento fondamentale per l’attuazione del piano rifiuti.