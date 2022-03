Emergenza abitativa, ok a commissione permanente tra Campidoglio e Regione Lazio

È uno dei punti del programma dei prossimi 180 giorni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e che è stato accordato dalla giunta regionale. "Se fosse formalizzata la richiesta di questa commissione permanente ovviamente ci sarebbe la disponibilità totale da parte della giunta regionale e dell'Ater", ha detto l'assessore alle Politiche abitative del Lazio, Massimiliano Valeriani, nel corso di un'audizione alla commissione Patrimonio del Campidoglio

Una commissione permanente congiunta tra Roma Capitale e Regione Lazio, che coinvolga anche l’Ater e gli uffici tecnici competenti, per affrontare l’emergenza abitativa nella Capitale nel complesso, dalle assegnazioni degli immobili agli sgomberi e fino alla manutenzione e riqualificazione degli edifici. È uno dei punti del programma dei prossimi 180 giorni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e che è stato accordato dalla giunta regionale.

“Se fosse formalizzata la richiesta di questa commissione permanente ovviamente ci sarebbe la disponibilità totale da parte della giunta regionale e dell’Ater”, ha detto l’assessore alle Politiche abitative del Lazio, Massimiliano Valeriani, nel corso di un’audizione alla commissione Patrimonio del Campidoglio presieduta da Yuri Trombetti del Pd.

“Il tema della casa è imponente, pesante e multiforme: serve una risposta compiuta e potente da parte delle istituzioni per garantire il diritto alla casa, e gli enti locali se vengono lasciati soli non ce la fanno. La collaborazione tra Regioni e Comuni è necessaria, ma serve una politica nazionale che deve tornare a essere al centro dell’agenda politica”, ha sottolineato Valeriani.

L’assessore ha quindi ripercorso le tappe fondamentali degli interventi regionali messi in campo negli ultimi quattro anni a partire dall’investimento di 70 milioni di euro per la realizzazione di 710 appartamenti, di cui 250 già completati e consegnati a Roma Capitale che svolge le assegnazioni in base alle graduatorie. “Erano 30 anni che a Roma non si metteva a punto un piano di realizzazione di nuovi alloggi, è il più grande piano degli ultimi trent’anni”, ha aggiunto. Nell’anno in corso saranno completati altri 200 appartamenti e la quota restante sarà ultimata nel corso del 2023. “È una goccia nel mare, non è sufficiente a colmare il gap ma è importante segnalare che sono ripresi gli investimenti in questa direzione”, ha concluso Valeriani.