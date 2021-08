Fiera Roma: a ottobre torna “Welfair”, salute e benessere anche nel post Covid

Il 15 e 16 ottobre la seconda edizione della manifestazione dedicata alla salute e alla qualità della vita. Anche quest'anno, come nel 2020, l'appuntamento sarà virtuale

Fiera Roma torna ad accendere i riflettori sul benessere. Il 15 e 16 ottobre organizza – con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio – la seconda edizione di Welfair, la manifestazione dedicata alla salute e alla qualità della vita. Anche quest’anno, come nel 2020, l’appuntamento sarà virtuale.

Parola d’ordine di “Welfair 2021” è “Back to the future”: come sarà il ritorno alla normalità dopo la pandemia? E il futuro di malattie, nutrizione, telemedicina e bioscienze?

I due giorni di conferenze affronteranno temi diversi, spaziando da nutraceutica e giusta alimentazione, a salute e stili di vita, passando per telemedicina ed e-health, con uno sguardo attento a bioscienze e ricerca farmaceutica.

Aziende, pmi, startup, poli tecnologici, centri di ricerca e universitari avranno a disposizione un’agenda digitale di incontri d’affari con buyer selezionati dai principali mercati esteri.

Gli interventi saranno coordinati da Giovanni Scapagnini – professore ordinario di Nutrizione clinica all’Università degli Studi del Molise e visiting professor presso l’Institute of Human Virology di Baltimora – e da Davide Zella – assistant professor di Biochimica e Biologia Molecolare, co-direttore del Laboratorio di Biologia delle Cellule Tumorali, Institute of Human Virology dell’Università del Maryland.