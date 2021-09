Ita: nuove assemblee lavoratori Alitalia oggi a Fiumicino

Davanti sede compagnia dalle 10 alle 18

Protesta dei lavoratori di Alitalia davanti la sede Ita, in via dell'Arte a Roma (21 settembre 2021)

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Alitalia dopo la rottura della trattativa con Ita sul contratto e sulla cigs. Ai presidi di ieri a Roma in Piazza San Silvestro, in occasione dell’audizione in Parlamento del presidente esecutivo della NewCo, Alfredo Altavilla, e all’aeroporto di Fiumicino davanti alla sede della compagnia, seguono oggi nuove assemblee dalle 10 alle 18 sempre a Fiumicino sul piazzale antistante l’ingresso della palazzina Alitalia.

Controllati dalle forze dell’ordine, sono già oltre 200 i lavoratori, chi in divisa chi in tuta da lavoro, presenti con bandiere sindacali e striscioni recanti slogan di protesta. Dai sindacati, che hanno lanciato ieri l’appello all’unità dei lavoratori, la richiesta di una sede istituzionale dove potersi confrontare con Ita, Commissari Alitalia e Ministeri.