Lazio: all’expo Dubai successo per l’aerospazio della Regione

Un settore che impiega 23.500 persone, tremila ricercatori, dieci grandi istituti di ricerca, 5 miliardi di fatturato annuo e 2 miliardi di esportazioni

Un settore aerospaziale che impiega 23.500 persone, tremila ricercatori, dieci grandi istituti di ricerca, 5 miliardi di fatturato annuo e 2 miliardi di esportazioni: è questo il sistema che il Lazio, la regione italiana il cui capoluogo è Roma, presenta oggi a Expo Dubai, in un evento cui partecipano le più importanti industrie aerospaziali italiane.

“Un ecosistema unico nel Paese, altamente innovativo e interconnesso, che va – spiega la Regione in una nota – dal monitoraggio ambientale all’agricoltura di precisione, dalla gestione delle emergenze naturali alla protezione delle infrastrutture strategiche, fino alla telemedicina: sono molte le soluzioni volte a migliorare la vita del nostro Pianeta che la Regione Lazio è capace di garantire, ospitando una filiera produttiva completa dell’industria spaziale e adottando un modello di innovazione capace di interpretare la grande avventura tecnologica. Di tutto questo – si legge nella nota – si parlerà in occasione dell’evento ‘Forum Lazio, Regione dello spazio. Da Colleferro Space Capital 2022, le nuove sfide della Space Economy’, che si apre oggi alla presenza dei rappresentanti della Regione e di alcune delle più importanti aziende regionali del settore aerospaziale ed economico, come Leonardo, Avio e Thales Alenia Space Italia.

L’evento è organizzato da Lazio Innova, l’agenzia per l’innovazione del Lazio (la regione italiana il cui capoluogo è Roma), che è presente a Expo 2020 Dubai con tutta una serie di eventi che proseguiranno fino al prossimo mese di marzo.

L’incontro, di carattere internazionale, prenderà il via con la presentazione di ‘Colleferro Città dello spazio 2022’, dal momento che il prossimo anno la città avrà la presidenza della Comunità delle Città d’Ariane (Cva), l’associazione europea delle città spaziali fondata nel 1988. Il Forum sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia della città di Colleferro che, pur mantenendo una vocazione industriale, guarda oggi al futuro in un’ottica di sviluppo sostenibile, attraverso un programma di rigenerazione urbana e nuove occasioni di formazione per attrarre giovani talenti. La città è inoltre uno storico centro di fondazione e roccaforte della più importante industria aerospaziale italiana, Avio, dove è nato il lanciatore Vega, autentico gioiellino del Made in Italy. Nel corso della presentazione verranno quindi affrontati temi legati ai programmi di attività previsti per quest’anno di presidenza italiana, coinvolgendo anche i rappresentanti dell’Area metropolitana di Bordeaux, da cui Colleferro riceverà il testimone a fine 2021”.

“L’aerospazio nel Lazio vuol dire sicurezza, sviluppo, ricerca, occupazione di qualità, futuro per i giovani. Il nostro impegno – ha detto il presidente Nicola Zingaretti – è quello di valorizzare questa eccellenza nel territorio e farne sempre di più un fattore cruciale per lo sviluppo sostenibile delle nostre città e della nostra economia. La nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 ci dà risorse importanti per confermare il Lazio come un’eccellenza nell’aerospazio a livello mondiale. Mi piace poi ricordare che al centro dell’incontro di oggi c’è la città di Colleferro, già grande realtà del panorama industriale regionale, che nel 2022 ricoprirà l’importante ruolo di Capitale europea dello spazio”.

Per l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, “l’aerospazio del Lazio è uno dei settori trainanti per lo sviluppo economico regionale grazie alla presenza sul territorio di un ecosistema di eccellenza costituito da università e centri di ricerca e da un tessuto imprenditoriale ad altissimo livello di specializzazione in grado di fornire tecnologie e soluzioni in tanti ambiti dell’economia, dall’agricoltura di precisione, alla sicurezza, all’automotive. È un settore su cui puntiamo molto e su cui continueremo a investire, grazie anche alle risorse del prossimo Pnrr, per contribuire al progresso scientifico e tecnologico e allo sviluppo di un modello economico più sostenibile. Il Lazio ha tutte le carte in regola per vincere questa sfida per cambiare il mondo con le sue piccole e grandi imprese, i suoi ricercatori e i suoi giovani talenti. In questo quadro Colleferro, con le sue industrie radicate nel territorio da oltre un secolo che sono parte integrante della sua identità, rappresenta un’eccellenza assoluta a livello europeo in questo settore che merita a pieno titolo il ruolo di Capitale europea dello spazio che ricoprirà l’anno prossimo”.