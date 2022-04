Metro B, maledetta primavera 2022: chiusure alle 21 e 4 weekend di stop

Le chiusure legate alla realizzazione della fermata Fori Imperiali. Ecco i giorni e le eccezioni

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Sarà una primavera molto complicata per i tanti utenti che quotidianamente utilizzano la Metro B di Roma. Forse non ai livelli di quella di Loretta Goggi, ma quasi.

A causa dei lavori di realizzazione della nuova stazione Colosseo della Metro C, infatti, dal 19 al 23 aprile, dal 26 al 29 aprile, nei giorni feriali di maggio (dal lunedì al venerdì), il 1, il 3 e il 4 giugno è in programma la chiusura serale anticipata della tratta Castro Pretorio-Laurentina, con l’ultima partenza dei capilinea alle 21,00. Gli unici giorni in cui il servizio sarà regolare saranno il 24 aprile, il 25 e il 30 aprile, poi il primo maggio e il 2 giugno.

Previsti inoltre a maggio quattro weekend di stop totale: il 7/8, il 14/15, il 21/22 e il 28/29 del mese prossimo. In sostanza si tratta di due mesi di disagi, addolciti – non si sa ancora quanto – dalla presenza di navette sostitutive attive negli orari di servizio.