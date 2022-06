Metro C, treni e revisioni: quando si tornerà alle frequenza sotto i 12 minuti?

La previsione di Salviamo la Metro C, che aggiunge: l’obiettivo 2025 è già fallito

Continua a far discutere il tema spinoso dei treni da revisionare della Metro C di Roma. Salviamo la Metro C – da tempo attenta a segnalare le criticità della terza linea metro di Roma – stavolta affronta il tema dei tempi necessari affinché la linea che collega Pantano con San Giovanni possa tornare ad avere delle frequenze accettabili.

A sintetizzare efficacemente la questione ci ha pensato qualche giorno fa presidente di U.Di.Con Lazio Martina Donini:

“Al ritmo di uno al mese, i convogli sono infatti fermati dall’Agenzia per la Sicurezza ferroviaria, che deve procedere alle revisioni non effettuate da Atac. La gara per garantirle è stata avviata dalla municipalizzata solo a inizio 2022. Ad ora, delle 13 vetture destinate alla linea, solo 6 sono effettivamente disponibili e le attese si attestano tra 17 e 20 minuti”.

Ma quand’è che queste attese torneranno normali? Qui entrano in gioco le previsioni di Salviamo la Metro C.

“Come si apprende da fonti di stampa, Atac ha avviato la gara per le revisioni che non sarà assegnata prima di fine anno. Considerando tempi di revisione di 5 mesi a treno, nel migliore dei casi, ovvero lavorando su più treni in parallelo, le frequenze non torneranno sotto i 12 minuti prima del 2024 – spiega il comitato – ma oltre alle frequenze da treno regionale, da diverse settimane sono aumentati esponenzialmente i tempi di percorrenza con treni che viaggiano al rallentatore, specialmente sul binario dispari direzione Pantano. Ci preoccupa il medio termine con l’apertura della tratta San Giovanni – Colosseo (prevista a inizio 2025) che si preannuncia un disastro. Pensate che oggi la Linea C, lunga come la Linea A, ha 13 treni contro i 33 della A. Con Colosseo la Linea C sarà più lunga di 2,6 km della Linea A ma con 15 treni”.

Insomma, spiega Salviamo la Metro C, l’obiettivo da raggiungere entro il Giubileo del 2025 sarebbe fallito in partenza.