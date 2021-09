Michetti a Radio Colonna: “Il maggior pericolo è l’astensione, sarebbe una sconfitta per tutti” – VIDEO

Il candidato del centrodestra ha poi detto di essere rimasto colpito dal tratto umano dei romani

Enrico Michetti ai nostri microfoni in occasione della presentazione del Manifesto dei Conservatori ieri pomeriggio a Palazzo Ferrajoli si è detto preoccupato per il così alto numero di indecisi (44% secondo il sondaggio You Trend-Gedi).

“Il maggior pericolo è l’astensione – ha detto Michetti – questa sarebbe una grande sconfitta. Sto girando in lungo e in largo la città e la gente che incontro chiede di avere un futuro anche per i propri figli”.

Il candidato del centrodestra ha poi detto di essere rimasto colpito dal tratto umano dei romani e che, nell’ultima fase della campagna elettorale, insisterà sui temi della legalità ma anche sui servizi come rifiuti, trasporti e decoro urbano.