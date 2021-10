Municipio Roma I: si insedia la presidente Lorenza Bonaccorsi

"Grazie ad Alfonsi, opereremo in continuità"

Passaggio di consegne al Municipio Roma I tra la presidente entrante Lorenza Bonaccorsi e quella uscente, Sabrina Alfonsi. Per l’occasione Alfonsi, eletta con il Pd in Assemblea capitolina, ha presentato una memoria di giunta nella quale è stata raccolta l’eredità della giunta uscente. “È una fotografia della situazione amministrativa e politica a termine del mandato – ha detto Alfonsi -. Sul patrimonio ci sono tutte le sedi che abbiamo, come sono allocate e come sono state date in concessione. C’è un quadro delle aree verdi, ne abbiamo prese in carico già molte”.

Nella memoria anche lo stato dell’arte sul patto di comunità, sulle isole ambientali, e ancora il parcheggio di via della Giuliana, i patti con le scuole e gli appalti dell’edilizia scolastica che vanno portati avanti. L’atto, per Alfonsi, è “uno strumento essenziale, permette alla neo presidente già da domani di essere a lavoro”. La presidente entrante, Lorenza Bonaccorsi, ha ringraziato Alfonsi e la giunta uscente per “la serietà e la competenza” e ha garantito di “voler lavorare in continuità”. “Ci auguriamo che siano anni di espansione e che ci siano una serie di interventi a più livelli – ha spiegato Bonaccorsi -. Come abbiamo detto la città non si governa solo dal colle e dai municipi ma anche dal governi centrale e noi vogliamo sfruttare tutte le occasioni. Sabrina Alfonsi (eletta con il Pd in Assemblea capitolina, ndr), per l’incarico che ricoprirà sarà un punto di riferimento fondamentale”.