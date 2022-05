Municipio XV/incendio palazzina Prima Porta, Torquati: “Ospiteremo famiglie”

Dal 9 maggio e fino alla fine del mese

Le famiglie evacuate dalle palazzine popolari di Prima Porta, per l’incendio di lunedì scorso, saranno ospitate nelle strutture ricettive del municipio XV. A renderlo noto è i presidente dello stesso municipio, Daniele Torquati, che precisa: “Sebbene gli interventi di assistenza non siano di nostra diretta competenza, in questi giorni come municipio ci siamo attivati per ridurre il più possibile i disagi ai residenti coinvolti. Dopo il sopralluogo di ieri (oggi ndr), e a seguito delle interlocuzioni con la protezione civile di Roma Capitale, che ringrazio, tutte le famiglie che hanno richiesto l’assistenza alloggiativa, dal 9 maggio e fino alla fine del mese, saranno ospitate in una struttura ricettiva del nostro municipio. Questa soluzione ha scongiurato l’allontanamento dei cittadini dai quartieri in cui lavorano o frequentano le scuole, limitando il più possibile ulteriori difficoltà negli spostamenti e nella gestione quotidiana degli impegni.

Nel frattempo – continua Torquati – “abbiamo già proposto al dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative e all’amministrazione comunale – che oltre a controllare la legittimità delle residenze sta già ricercando degli alloggi alternativi – di individuare ulteriori possibili soluzioni attraverso l’utilizzo della legge n.163 del ’98 relativa all’assistenza alloggiativa, provvedimento che consentirebbe alle famiglie di percepire un contributo per gli affitti per tutta la durata dei lavori”.