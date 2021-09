Ostia: annullati i fuochi d’artificio per la cena elettorale di Raggi

"A causa delle avverse condizioni del mare", spiega la ditta che avrebbe dovuto realizzare lo spettacolo pirotecnico. Ma secondo il consigliere di Fratelli D'Italia del municipio X, Pietro Malara, si tratta di una scusa: "Il Movimento degli 'onesti', colto in fallo, fa marcia indietro arrampicandosi sugli specchi"

“Come sempre, bugie da questa amministrazione M5s per giustificare l’ennesimo comportamento scorretto. Annullati i fuochi d’artificio a causa delle avverse condizioni del mare, che invece si presentava appena increspato. Il Movimento degli ‘onesti’, colto in fallo, fa marcia indietro arrampicandosi sugli specchi. Come sempre, neanche ci mettono la faccia e si limitano ad addebitare le responsabilità a terzi: nel caso specifico, la ditta che avrebbe dovuto realizzare lo spettacolo pirotecnico”. Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli D’Italia nel Municipio Roma X, Pietro Malara.

“Come ci hanno abituati durante tutto il mandato, hanno tentato l’ennesima forzatura al limite della legalità (saranno le autorità preposte a dire se il limite è stato superato), salvo poi fare marcia indietro davanti alle polemiche e ai legittimi attacchi dell’opposizione, rimediando l’ennesima figuraccia davanti ai cittadini – aggiunge Malara -. Gli stessi cittadini che a Ferragosto non hanno potuto godere dei fuochi al Pontile perché dirottati per un evento elettorale targato 5 Stelle. Gli stessi cittadini che hanno un tassello in più per arrivare preparati al voto amministrativo, tra poco più di un mese”, conclude.