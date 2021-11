Periferie Roma/ Campidoglio lavora per apertura scuola Corviale

Pronta per 2022. Sopralluogo sindaco con Segnalini e Lanzi

Il Campidoglio lavora per rendere fruibile dal prossimo anno scolastico la scuola Mazzacurati di Corviale. Il plesso scolastico, che dispone anche di locali per servizi ricreativi dedicati ai giovani e al territorio, da anni attende il completamento di alcune parti per poter essere aperto. “C’e’ il massimo impegno per terminare i lavori per avere l’edificio pronto entro il prossimo anno scolastico. Questa e’ piu’ di una scuola, e’ un centro civico con il teatro. Questa e’ una priorita’ per Corviale. Noi siamo a supporto dei lavori e del Municipio”, ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri nel corso di un sopralluogo.

“La storia di queste struttura parte da lontano, nel 2008, per varie vicissitudini, la scuola e’ stata prima finanziata e poi stralciata e siamo arrivati al 2021 che i lavori in parte non sono ancora terminati. Sara’ riaperto anche il nuovo laboratorio, la mensa. C’e’ un confort nei nuovo spazi e’ una opera veramente importante – ha aggiunto l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – aprire la scuola Mazzacurati e’ nell’idea della citta’ dei 15 minuti portata avanti dall’amministrazione, questa struttura infatti offrira’ anche servizi per il territorio”.