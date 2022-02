Periferie Roma: interventi a Tor Bella, Corviale e S. Maria Pietà con Pnrr

Ok giunta "Rigenerazione sociale, economica e ambientale"

La giunta di Roma Capitale ha approvato una memoria con cui impegna l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, a individuare nelle aree urbane di Santa Maria della Pieta’, Tor Bella Monaca-Tor Vergata e Corviale le progettualita’ di Roma Capitale da candidare per ricevere i finanziamenti del Pnrr, linea progettuale “Piani integrati – M5C2 – investimento 2.2” che passano attraverso la Citta’ Metropolitana. I tre ambiti di intervento sono stati scelti per le loro caratteristiche, idonee a costituire un volano per la rigenerazione del tessuto sociale, economico e ambientale di riferimento e perche’ gia’ interessati da processi di partecipazione e progettualita’ avviati.

Secondo il Campidoglio si tratta di un provvedimento fondamentale perche’ apre alla prospettiva di “mettere a terra” i fondi del Pnrr destinandoli a tre quadranti importanti e popolosi: Corviale, Tor Bella Monaca-Tor Vergata e Santa Maria della Pieta’. Due grandi aree di edilizia pubblica residenziale e un pezzo di citta’ dismessa che deve essere recuperata totalmente.

“Si tratta di territori in cui l’Amministrazione capitolina e’ stata latitante, soprattutto negli ultimi anni”, dichiara l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

“Gli interventi previsti saranno realizzati attraverso una forte sinergia istituzionale: con Regione Lazio, che in questi quartieri ha gia’ avviato da anni interventi di riqualificazione, e con l’Agenzia del Demanio per quanto riguarda il quadrante di Tor Vergata, dove insiste la mai realizzata Citta’ dello sport. Con questa memoria, quindi, mettiamo in campo da un lato l’impegno sulle periferie per risanare alcune ferite storiche e dall’altro una strategia che vede le Istituzioni unite per fare fronte unico per il rilancio di Roma. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per utilizzare al meglio i fondi del Pnrr tenendo sempre presente l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e gli squilibri della nostra citta’”.