Periferie: Undici immobili del Comune per nuove attività ludiche o di servizio

Ci sarà l’esenzione del canone di affitto per chi assumerà personale dal territorio

Esenzione canone affìtto per 24 mesi per chi aprirà nuove attività commerciali, ludico-ricreative o di servizio assumendo nel territorio.

La Giunta capitolina ha approvato la seconda tranche di immobili da assegnare nell’ambito del progetto «II tuo quartiere ti da lavoro», strutturato dall’Assessorato al Patrimonio e Politiche Abitative e dall’Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro. E’ quanto informa ‘’Il Messaggero’’.

Il piano vuole creare una rete imprenditoriale a servizio dei quartieri periferici di Roma, per contrastare situazioni di marginalità socio-economica e il potere della criminalità organizzata sul territorio.

Alcuni locali non utilizzati del patrimonio di Roma Capitale saranno assegnati a coloro che si impegneranno a creare nuovi posti di lavoro in luoghi dove si registrano alti tassi di disoccupazione, realizzando attività commerciali, ludico ricreative o nuovi servizi per il quartiere.

I nuovi immobili considerati idonei al progetto sono 11: due nel X Municipio, in largo del Capelvenere; 7 nel IVin viaPalombini e in via Orero; 2 in via Pieve Fosciana nel XI.