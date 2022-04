Periferie: Zingaretti, 30 cantieri aperti per 100 milioni di euro – VIDEO

Il presidente della Regione Lazio è intervenuto all’ incontro dal titolo “La rigenerazione delle periferie” con la partecipazione di diversi amministratori municipali, associazioni, sindacati e realtà impegnate nel terzo settore

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Ai microfoni di Radiocolonna.it, a margine del convegno ‘’La Rigenerazione delle Periferie’’ che si è svolto nella sala ‘’Tirreno’’ del Palazzo della Regione Lazio, il Presidente Nicola Zingaretti, sintetizza quello che già da diversi anni la sua Giunta sta portando avanti per la riqualificazione delle periferie romane, a livello edilizio, di inclusione sociale, cultura e sport. “Finalmente – afferma – ci sono cantieri sbloccati, c’è un piano di 100 milioni, con 30 cantieri in 17 quartieri. Ci sono inoltre 240 milioni di euro del PNRR anche sulla sanità, per realizzare tante case nuove e rifare tanti lotti e appartamenti. Tenga presente che solo con il fondo del 110% ci sono 200 milioni di euro per fare cappotti termici e finestre’’. .

Altro tema fondamentale per il rilancio delle periferie è portare le infrastrutture ed i servizi per invogliare le aziende ad investire nei quartieri, creando opportunità di lavoro e di crescita. “Per riqualificare le periferie – rileva Zingaretti – bisogna innanzitutto migliorare i luoghi dove si vive e poi portarci servizi di qualità e non solo posti letto, ad esempio portare servizi sanitari è un modo che può evitare a tanti di muoversi per godere di un diritto costituzionale, come quello alla salute, oppure servizi culturali”.

Nel Lazio, come ricordato in una recente intervista a Radiocolonna.it anche dalla capogruppo PD Lazio Marta Leonori, si registra un’importante risposta ai bandi regionali, su questo tema anche Zingaretti concorda. “Anche questo aspetto – afferma – è migliorato anche perché spesso i bandi spingono le persone ad unirsi, ad esempio è aperto un bando di 15 milioni di euro sulle vie del commercio. Cioè commercianti e artigiani si mettono insieme per migliorare la qualità della via in questione, che vedrà nuovi marciapiedi, illuminazione, ed altro’’.

Ultimo aspetto è legato allo sport, che spesso nelle periferie cittadine (soprattutto in tempi di pandemia) ha significato un miglioramento della qualità della vita ed una maggiore inclusione sociale per i più giovani. “Lo sport – conclude Zingaretti – è una delle cose che è andata meglio negli ultimi anni, perché sostenere in tempi di pandemia di Covid 19, una palestra o un centro sportivo spesso ha significato garantirne la sopravvivenze ed evitare di chiuderlo, quindi anche questa è una di quelle cose che è servita a difenderci ed ora servirà per vivere meglio”.

L’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani , che ha svolto al convegno la relazione introduttiva, spiega a Radiocolonna che si è voluto fare questo incontro per raccontare le tante cose che si stanno realizzando, che si possono vedere e verificare nelle periferie. ‘’In questo momento a Roma – ha ribadito – ci sono quasi 30 cantieri della Regione tra piani di zona ed Ater, e stiamo spendendo tante risorse perché l’obiettivo è provare a muovere questa inerzia. Perché non è vero che non si possono migliorare le periferie, ma si possono migliorare anche facendo piccole cose e in questi anni noi abbiamo fatto questo lavoro e siamo molto contenti, e ovviamente stiamo collaborando anche con il Comune di Roma con l’Amministrazione che si è da poco insediata”.

Riguardo alle politiche abitative, oltre ad essere consapevoli del disagio registrato su questo tema, Valeriani ricorda le cose già realizzate e quelle in programma, “Abbiamo raccontato tante cose, e annunciato delle importanti novità, come ad esempio il fatto che metteremo a disposizione altri 50 milioni di euro per chi ha bisogno, comprando case già realizzate. Stiamo facendo la nostra parte, ma tutti devono fare qualcosa perché noi da soli non bastiamo”.