Prenestina, la potatura degli alberi mette fuori gioco la sede tranviaria

La comunicazione arrivata da Atac. Il nodo irrisolto delle tempistiche

Non sarà indolore l’operazione di potatura degli alberi sulla Prenestina per le migliaia di utenti che ogni giorno utilizzano il tram per spostarsi da quadrante cittadino di Prenestina-Centocelle verso altre aree della Capitale. Come fa sapere Atac, infatti, a partire da oggi, martedì 26 aprile 2022, verrà chiusa al transito veicolare la sede tramviaria di Via Prenestina nel tratto compreso tra Via Bresadola e largo Preneste. Non banali gli scombussolamenti per le linee 5-19 e 14, che subiranno un’interruzione e che verranno sostituiti da bus-navetta nella tratta compresa tra largo Preneste e Gerani/Togliatti. E questo, come detto, “per consentire lavori di potatura e abbattimento essenze arboree, che delimitano la rete tramviaria”.

Nello specifico, la linea 14 bus in direzione viale P. Togliatti transiterà su Via Prenestina (corsia promiscua) fino all’altezza di Via Bresadola, poi si immetterà nella corsia tram fino a Viale P. Togliatti, altezza capolinea, uscirà dalla sede tramviaria dopo il capolinea con un’inversione di marcia al primo varco di Viale P. Togliatti, e si immetterà nella corsia tram all’altezza dell’anello tramviario.

Nel caso della linea 519 bus, direzione piazza dei Gerani, si prevede il transito su Via Prenestina (corsia promiscua) fino all’altezza di Via Bresadola e l’immissione sul normale itinerario tram fino a piazza dei Gerani. Verrà poi temporaneamente soppressa la fermata n. 71016. Interessante anche il nodo delle : sul sito della municipalizzata si precisa che i lavori ci saranno fino a cessate esigenze, ma la specifica di lavori esclusi “sabato, domenica e festivi” lascia immaginare che non si tratti di un intervento che verrà portato a termine in pochi giorni.