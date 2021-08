Raggi, avanti con lavori di decoro e manutenzione stradale nelle periferie

"Nella borgata Ottavia nei mesi scorsi erano iniziati i lavori per realizzare nuovi marciapiedi tra via del Casale Sansoni e via Giuseppe Barellai"

“Abbiamo investito molto nelle periferie della città. Quartieri che prima erano stati abbandonati, ora stanno diventando più sicuri grazie a tanti interventi sul decoro e sulla manutenzione stradale”. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Nella borgata Ottavia, dove vivo con la mia famiglia – aggiunge – nei mesi scorsi erano iniziati i lavori per realizzare nuovi marciapiedi tra via del Casale Sansoni e via Giuseppe Barellai. Ora, questo tratto di strada di 3 km viene percorso finalmente da tanti residenti del quartiere in sicurezza per arrivare alla stazione ferroviaria Ipogeo degli Ottavi o per raggiungere i negozi e le attività commerciali della zona. Molto presto realizzeremo anche un nuovo attraversamento pedonale in prossimità di via Bacchini. É un’altra soluzione pensata per potenziare la sicurezza oltre al nuovo semaforo pedonale che abbiamo installato all’altezza di via del Casale Sansoni e al posizionamento dei parapedonali”.