Raggi, realizzeremo 7 linee tram grazie a progetti fatti bene

'Avanti anche con linea H, metro-tranvia Anagnina-Torre Angela'

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Realizzeremo 7 linee tram e lo faremo grazie a progetti fatti bene. Da quando abbiamo bandito la gara abbiamo ricevuto numerose proposte per la realizzazione di queste infrastrutture. La partecipazione degli operatori e’ stata eccezionale: oltre 12 offerte, presentate da alcune delle societa’ di ingegneria piu’ importanti d’Italia e d’Europa”. Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Si tratta delle tranvie Mancini-Vigna Clara, Tor Vergata-Banca d’Italia, Trastevere-San Paolo-Subaugusta ma anche Risorgimento-Clodio, Risorgimento-Parco della Musica e Tiburtina-Ponte Mammolo – prosegue Raggi – . Di particolare interesse, infine, e’ la Linea H, la metrotranvia Anagnina-Torre Angela, che collocandosi a meta’ tra un sistema tranviario e metropolitano, permettera’ di collegare in pochi minuti l’Universita’ di Tor Vergata alla Linea A e alla Linea C della metro”. “Con queste 7 opere concludiamo la progettazione dell’intero scenario di piano dei tram: oltre 67 km di linee, capillari e diffuse in tutta la citta’, da realizzare nei prossimi anni. Proseguiamo nel rilancio della mobilita’ a Roma. Ora si corre”, conclude la sindaca.