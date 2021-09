Rifiuti: Gualtieri a Raggi, “su discarica non decido visto che il Comune sarà commissariato per vostra incapacità”

Così risponde il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra alla sindaca che da giorni lo interpella via social sul tema della discarica

“I romani si dichiarano totalmente insoddisfatti dei servizi che offre la città. La sindaca Raggi viene pesantemente bocciata su buche, trasporti e rifiuti. A tal proposito, visto che lei, la sindaca, chiede a me candidato, dove eventualmente farei la discarica, voglio rispondere in modo chiaro”. Lo scrive in un post su Facebook il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri.

“Per colpa dell’incapacità di questa amministrazione ci sarà il commissariamento e quindi non dovrò decidere io. Ma una cosa è certa: non nelle strade e sotto le finestre delle romane e dei romani come adesso, perché avete trasformato tutta Roma in una discarica. E questo non è più tollerabile. I cittadini hanno diritto ad una città pulita e con servizi che funzionino. Roma deve rinascere! P.S. da sindaca, non è proprio un buon esempio parcheggiare sulle strisce pedonali”, conclude.