Roma 2021: biciclettata Raggi sul Lungotevere, “oltre 60 km piste”

"Investito su mobilità sostenibile"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Torna la biciclettata elettorale a sostegno di Virginia Raggi. Questa mattina un gruppo di ciclisti, guidati dalla sindaca a bordo di una pieghevole, ha percorso un tratto della ciclabile di Lungotevere.

L’opera nei mesi scorsi e’ stata al centro di un ampio dibattito in citta’ per il suo rifacimento che inizialmente aveva fatto gridare alcuni ad “una colata di asfalto” sulla banchina del Tevere. Cinque anni fa, prima delle elezioni che la videro trionfare, la Raggi aveva riunito tanti militanti M5s per un tour a pedali tra le vie del centro di Roma al grido di “onesta’”, fu uno dei momenti simbolo di quella campagna elettorale.

Oggi la sindaca si e’ ritrovata con i sostenitori a Lungotevere per un giro in bici. “Questi anni abbiamo realizzato oltre 60 km di piste ciclabili e ora andiamo avanti. Il nostro progetto e’ la realizzazione di oltre 290 km”, rivendica la Raggi.

“Noi andiamo avanti con investimenti sostenibili per la nostra citta’ – prosegue – dobbiamo cambiare completamente il modo di spostarsi e le nostre abitudini di vita per abbattere le emissioni di CO2 ed essere piu’ leggeri sul pianeta. La mobilita’ sostenibile e’ fondamentale: lasciare a casa l’auto e prendere mezzi pubblici e bici”.