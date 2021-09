Roma 2021: Confronto tra candidati, stavolta c’è anche Michetti

Oggi il dibattito organizzato dall'ordine dei Consulenti del lavoro e degli Avvocati di Roma. Ieri il candidato del centrodestra non si era presentato a quello lanciato da Repubblica. Domani nuovo confronto organizzato sempre da un quotidiano, il Messaggero

Questa volta Enrico Michetti ha assicurato la sua presenza all’incontro con i candidati sindaci organizzato dall’ordine dei Consulenti del lavoro e l’ordine degli Avvocati di Roma. Tutti i 22 candidati sono stati invitati e dopo l’appuntamento di ieri organizzato dalla Repubblica, a cui Michetti non ha partecipato, un altro dibattito è previsto domani su iniziativa de Il Messaggero.

Intanto da ieri il programma di Enrico Michetti è in rete. Il candidato a sindaco di Roma del centrodestra, dopo le polemiche sorte per il programma mancante, lo ha pubblicato in serata sul sito michettisindaco.it;

Carlo Calenda in un’intervista su Rainews 24 oggi ha detto: “Gli avversari non dicono nulla sulle municipalizzate. Questo perché cercano di incassare il voto organizzato nelle municipalizzate stesse. Ma questo è sbagliato, bisogna rivoltarne la cultura e mettere al centro i benessere dei cittadini. Ma nessuno ci vuole mettere mano per paura di perdere voti”.

Per Roberto Gualtieri il centrosinistra sta “lavorando soprattutto nei quartieri più’ deboli e fragili. Il risultato non e’ affatto scontato anche se i sondaggi sono molto positivi. Non ci rilassiamo e lavoreremo con umiltà’ fino all’ultimo momento, ma stiamo crescendo molto nelle periferie e qui siamo i più’ forti”.

Virginia Raggi ha difeso il lavoro della sua amministrazione: “Abbiamo risanato una città ferita e ammalata – ha detto ieri al dibattito di Repubblica – Quello che gli altri vogliono proporre nei loro programmi, demonizzando questa amministrazione in realtà è già stato fatto da questa amministrazione. Con loro si torna al passato e loro non hanno nessuna esperienza amministrativa”.