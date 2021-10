Roma 2021: Gualtieri, confermo che M5s non sarà in giunta -VIDEO

Calenda: dipende da temi. Il candidato del centrosinistra, a quanto si apprende, chiuderà la campagna elettorale a piazza San Giovanni.

Il candidato del centrosinistra Roberto GUALTIERI, a quanto si apprende, chiuderà la campagna elettorale a piazza San Giovanni.Se confermo che non ci sara’ il M5s in Giunta? “L’ho detto, sono abituato a dire le stesse cose sia prima del primo e sia del secondo turno. Lo confermo: noi siamo abituati a fare quello che diciamo”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri, interpellato, dopo un sopralluogo al Ponte di ferro a Ostiense, danneggiato da un incendio.

Il candidato del centrosinistra, a quanto si apprende, chiuderà la campagna elettorale a piazza San Giovanni. Gualtieri dopo il primo turno aveva scelto una chiusura diffusa in 15 piazze cittadine e personalmente era andato nella periferia di San Basilio insieme al governatore Nicola Zingaretti.

“E’ chiaro che sono piu’ vicino a Gualtieri che a Michetti, non solo perche’ conosco molto bene Roberto, che e’ una persona stimabile, mentre Michetti lo considero un impreparato prestato alla politica. Pero’ qui il tema non e’ quello che faro’ o votero’ io, quei voti non sono i miei ma dei cittadini che hanno creduto in un progetto. Questi devono ritrovare nella proposta di Gualtieri quel progetto, alcuni elementi, ed il primo e’ che non ci devono essere i 5 Stelle in giunta. Secondo, cosa pensa del termovalorizzatore. Terzo, cosa fara’ sulle municipalizzate. Ecco, penso che quello che dovrebbe fare Gualtieri adesso e’ chiarire queste cose, e non per me ma per gli elettori che mi hanno votato e che altrimenti non lo voteranno”. Lo ha detto a Sky TG24 Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo alla domanda su cosa fara’ adesso a Roma, in vista del ballottaggio della prossima settimana.

“Dico a Gualtieri – ha ribadito – che voglio un impegno, che peraltro oggi lui piu’ o meno ha preso, e cioe’ che i 5 Stelle non saranno in giunta”. “In ogni caso – ha concluso – Azione, anche con Gualtieri sindaco, sara’ all’opposizione, perche’ questo e’ un impegno che abbiamo preso con i cittadini”.