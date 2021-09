Roma 2021: Gualtieri, “ecco dieci idee per la mobilità”

"Centinaia di cantieri disseminati in ogni strada della città hanno inevitabilmente mandato in tilt Roma", ha detto il candidato sindaco per il centrosinistra

“Centinaia di cantieri disseminati in ogni strada della città hanno inevitabilmente mandato in tilt Roma. Traffico ovunque e tempi di percorrenza insostenibili per chi deve recarsi nel proprio posto di lavoro. Questo è il risultato di opere improvvisate, fatte in fretta e furia, senza programmazione e razionalità, solo per gettare fumo negli occhi dei cittadini dopo cinque anni di scarsissima manutenzione delle strade e abbandono del trasporto pubblico. Grave poi non avere approfittato della mobilità ridotta dei romani per le misure anti-Covid per fare questi lavori”. Lo scrive in un post su Facebook il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri.

“Una situazione non più sostenibile per le romane e i romani, che deve cambiare presto. Muoversi a Roma deve tornare ad essere facile, per una città davvero dei 15 minuti. Il nostro programma per la mobilità si incentra su tre pilastri: sostenibilità ambientale, innovazione dei servizi e delle tecnologie e investimenti nella ‘cura del ferro’ “, aggiunge Gualtieri.

“Fin da subito, attueremo una strategia chiara ed efficace, centrata su dieci punti”, spiega Gualtieri: “riformeremo la governance del sistema mobilità per razionalizzare le competenze del comune e rilanciare le aziende; porteremo le stazioni di trasposto pubblico locale più vicine ai cittadini; introdurremo il disability manager per garantire l’accessibilità a persone con disabilità; garantiremo un’organizzazione sostenibile del traffico, favorendo l’intermodalità, lo sharing e rimuovendo i tanti veicoli abbandonati sul territorio; faremo investimenti per digitalizzare l’offerta di servizi secondo il modello Mobility as a Sevice; investiremo nella ‘cura del ferro’ per un moderno sistema di trasporto integrato e sostenibile basato su ferrovie, metropolitane e rete tranviaria; rinnoveremo la flotta di mezzi per il trasporto pubblico di superficie grazie alle risorse del Pnrr; rilanceremo Atac, facendola tornare un grande patrimonio di Roma Capitale; ripenseremo la logistica urbana delle merci, incentivando le consegne sostenibili; promuoveremo l’uso di taxi e noleggio auto con conducente per ridurre il traffico urbano. I cittadini di Roma hanno diritto ad una mobilità semplice e sostenibile, come nelle altre Capitali europee. Roma deve rinascere”, conclude il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra.