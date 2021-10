Roma 2021, Gualtieri: “Ora inizia fase intesa e appassionante” – VIDEO

È terminata in Campidoglio la cerimonia del passaggio di consegne tra il nuovo sindaco di Roma e la prima cittadina uscente

È terminata in Campidoglio la cerimonia del passaggio di consegne tra il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la prima cittadina uscente Virginia Raggi. Prima dei brevi interventi i due si sono stretti la mano in Aula Giulio Cesare e sono stati applauditi dai dipendenti presenti.

“Sono onorato finalmente di assumere questo ruolo – ha detto il nuovo sindaco – cui dedicherò tutto mio il impegno e la mia passione”. Con la sindaca uscente “abbiamo parlato dei dossier più importanti e ora inizierà per me il lavoro. Ringrazio Raggi per il lavoro di questi anni e ora inizia fase per me intensa e appassionante”.

“I miei migliori auguri a Gualtieri. Fare il sindaco è il mestiere più bello e complesso. A livello umano e politico è un’esperienza piena. Io sono stata onorata di guidare per 5 anni questa città, la più bella del mondo. Consegno con grande senso delle istituzioni la città nelle mani del nuovo sindaco”, ha detto Raggi durante il passaggio di consegne.