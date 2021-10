Roma 2021: Gualtieri, “Petroselli sindaco straordinario” – VIDEO

"Si occupò degli ultimi e per ridurre le distanze e le diseguaglianze. Noi vogliamo ripartire da lì"

Luigi Petroselli “è stato un sindaco straordinario. Noi vogliamo non solo onorare la sua memoria ma anche rilanciare la sua azione il suo impegno. Petroselli si occupò degli ultimi e per ridurre le distanze e le diseguaglianze. Noi vogliamo ripartire da lì”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo ieri al convegno organizzato dalla Fillea Cgil sull’ex sindaco di Roma dal 1979 al 1981, Luigi Petroselli, dal titolo “Petroselli, il Pci e Roma”. Gualtieri ha ricordato che nel suo programma, tra le altre cose, sono previsti un “patto per lo sviluppo, servizi di prossimità, asili nido” per fare in modo che “Roma diventi una città all’avanguardia”.