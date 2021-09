Roma 2021: Michetti, “candidata no vax? Non riusciamo a rintracciarla”

"Valuteremo quali provvedimenti prendere", ha detto il candidato sindaco del centrodestra, a margine della presentazione della lista FdI per il Campidoglio, assieme a Giorgia Meloni

“Noi abbiamo 2.500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi 10 anni sui social, abbiamo chiesto i carichi pendenti, il casellario giudiziario. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo. Prenderemo provvedimenti di conseguenza. Quali? Valuteremo, tra l’altro non siamo ancora riusciti a rintracciarla”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, a margine della presentazione della lista FdI per il Campidoglio, assieme a Giorgia Meloni, interpellato in merito alla presenza nella sua civica di Francesca Benevento, che ha espresso in passato sui social posizioni no vax. “Appena ci sarà la possibilità di un dialogo vedremo perché ha detto quelle cose”, ha aggiunto Michetti.