Roma 2021, Michetti: Esito chiaro, fatto il massimo – Video

Auguri a Gualtieri

“Faccio gli auguri al sindaco, perche’ Roma e’ la cosa piu’ importante, credo che abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto cio’ che si poteva”. Cosi’ Enrico Michetti in una conferenza al suo comitato elettorale in via Antonio Malfante, accolto dagli applausi.

Dai dati degli scrutini Michetti e’ in netto svantaggio sul candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, ormai nuovo sindaco di Roma.

“L’esito è laconico, faccio un in bocca al lupo a Gualtieri. C’è un dato nazionale”, ha concluso senza rispondere poi alle domande dei cronisti presenti.