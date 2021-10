Roma 2021: prima uscita pubblica di Gualtieri in un centro anziani del Tiburtino III – VIDEO 

Il presidente Umberti si è detto 'felice' per la scelta del neosindaco di chiudere la campagna elettorale e aprire il giro delle visite nei quartieri nel IV Municipio

Applausi e cori “Gualtieri Gualtieri, Roberto Roberto” ma anche “sindaco, sindaco”. Così è stato accolto il neoeletto sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della sua prima uscita pubblica al centro anziani di via Badili nel quartiere Tiburtino III dove si è recato accompagnato dal neo presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti. Gualtieri ha visitato la struttura e si è trattenuto ad ascoltare le istanze degli anziani. “Mi fa piacere tornare qui, ci torneremo in tutti questi anni e ci saremo, con Massimiliano, presidente di Municipio – ha detto Gualtieri -. Abbiamo celebrato pochi giorni fa l’anniversario della scomparsa di Petroselli, voi siete aperti ma non siete nell’elenco dei centri comunali. C’è un lavoro di aggiornamento da fare. Evviva i centri anziani. In questo quartiere ci sono anche tanti altri temi e c’è un gran lavoro di pulizia e cura da fare, ma c’è anche il tema delle case popolari, lavoreremo per rendere utilizzabile il bonus 110 per cento per le case popolari. Insieme a Umberti capiremo come affrontare i problemi di questo quartiere”.

Il presidente Umberti si è detto ‘felice’ per la scelta del neosindaco di chiudere la campagna elettorale e aprire il giro delle visite nei quartieri nel IV Municipio. “Sono felice che ripartiamo da qui, dalle periferie – ha detto Umberti -. Mi fa piacere che Roberto abbia voluto iniziare da qui, da Tiburtino III. Abbiamo chiuso la campagna elettorale a San Basilio e oggi ripartiamo da qui. Questo Municipio ha passato anni difficili, le aspettative ora sono tante. Vogliamo stravolgere e trasformare Roma, Roma deve essere una città europea”. Gualtieri infine ha ricordato: “Ci sono tanti centri che oggi sono chiusi per noi è una priorità riaprirli”.