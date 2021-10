Roma 2021, proiezioni Swg-La7: Michetti primo, poi Raggi-Gualtieri

La sindaca uscente recupera sugli exit poll. Proiezioni Opinio-Rai confermano testa a testa Gualtieri-Michetti. FdI su twitter, "ciao Virgi'"...

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

In base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 29.9-33.9. Seguito da un testa a testa tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri 21.1-25.1. Segue Carlo Calenda con 15,1-19,1%.

Nella prima Proiezione per Opinio-Rai per le Comunali a Roma si conferma, invece, il testa a testa tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra): per entrambi la forchetta e’ tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) e’ al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20%.

“Ciao Virgi'”. E’ il tweet pubblicato da Fratelli d’Italia, mentre e’ da poco iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni comunali a Roma. Il tweet di FdI, sotto al testo, allega una foto della sindaca uscente, Virgiania Raggi, con un grosso ‘Ciao’ scritto, e in un tondo in alto a sinistra la foto di Giuseppe Conte.