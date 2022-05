Roma: al via Codeway, la Fiera della Cooperazione allo Sviluppo Internazionale

Dal 18 maggio alla Fiera di Roma. Ecco tutti gli appuntamenti del primo giorno di manifestazione

Inizia domani, 18 maggio, Codeway- Cooperation Development Expo, la Fiera della Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, finalmente in presenza dopo due anni di pandemia. Dal 18 al 20 maggio presso i padiglioni di Fiera Roma aziende, istituzioni, organizzazioni non governative si incontrano per creare un percorso virtuoso verso sostenibilità e crescita, tracciando la nuova roadmap per le imprese sostenibili nella cooperazione allo sviluppo.

Durante i tre giorni, che prevedono una parte espositiva, una dedicata al networking e una convegnistica, c’è un denso programma di conferenze e incontri.

L’ingresso a Codeway è gratuito previa registrazione.

Questi gli appuntamenti del primo giorno di manifestazione, mercoledì 18 maggio:

Ore 10:30/CODEWAY PLENARY Padiglione 7

L’appuntamento inaugurale della manifestazione, organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la Fondazione Prima, pone al centro del dibattito la sfida della sostenibilità e della sicurezza alimentare. Si guarda ai sistemi alimentari, essenziali per la salute di persone e ambiente, con un taglio propositivo e operativo: assieme alle imprese italiane si discute di possibili azioni concrete promosse dal Sistema Italia e dagli operatori privati, analizzando la situazione di alcuni Paesi del Sahel e dei possibili interventi che vi possono essere promossi grazie alle capacità del nostro settore privato della filiera agroalimentare. Intervengono, moderati da Massimo Zaurrini, Direttore Africa Affari:

Luca Voglino, Presidente Investimenti SpA; Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Roma Capitale; Paolo Orneli, Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione Regione Lazio; Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Angelo Riccaboni, Presidente Fondazione PRIMA, Barcellona, e Santa Chiara Lab, UniSi, Co-Chair UN SDSN Europe; Ivano Vacondio, Presidente Federalimentare; Cinzia Pagni, membro Comitato Esecutivo Cia e Presidente ASeS; Fabio Massimo Pallottini, Presidente Italmercati; Emanuela Del Re, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Sahel; Maurizio Martina, Vice Direttore Generale Aggiunto della FAO; Juan Lucas Restrepo Ibiza, Global Director for Partnerships & Advocacy, CGIAR, Director General, Alliance of Bioversity International and CIAT.

Ore 11:00/ STAND IILA – PADIGLIONE 8

IILA – Organizzazione internazionale italo-latina americana illustra la propria attività di esecutore di programmi di cooperazione italiana ed europea, presentando in particolare i progetti dedicati allo sviluppo agricolo sostenibile.

Ore 11:30/B4C ARENA – PADIGLIONE 8

Croce Rossa Italiana tiene il workshop “Supportare la resilienza delle comunità attraverso climate-smart disaster risk reduction: i casi di Honduras, Nicaragua e Caraibi”. Segue l’appuntamento “La risposta alle emergenze e le crisi complesse: dall’Ucraina all’Etiopia, l’esperienza di CRI e del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”.

Ore 14:00/ SDGs ROOM – PADIGLIONE 8 Primo piano

Sempre a cura di Croce Rossa Italiana è l’incontro “Supporto alle persone vulnerabili lungo le rotte migratorie: l’esperienza dei ‘case for support’”.

Ore 14:00/INNOVATION ARENA – PADIGLIONE 8

“Clean water from the sun for a sustainable life in remote arid lands” è l’appuntamento di approfondimento a cura di Genius Watter, l’azienda italiana che ha sviluppato e brevettato un sistema di desalinizzazione alimentato ad energia solare, senza batterie, in grado di fornire acqua potabile in zone remote sprovviste della connessine alla rete, per i prossimi trent’anni.

Ore 14:15/B4C ARENA – PADIGLIONE 8

L’azienda Carbonsink, società di consulenza specializzata nello sviluppo di strategie di mitigazione e gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici si presenta con l’incontro “Valorizziamo progetti a impatto positivo per l’ambiente e le persone nei Paesi in via di sviluppo”.

Ore 14:30/CODEWAY PLENARY – PADIGLIONE 7

AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – presenta in anteprima i dati del 4° Rapporto Illuminare le Periferie – Osservatorio Esteri. Durante l’incontro, moderato da Anna Meli di COSPE, si illustrano i dati sulla copertura di Esteri da parte dei media italiani. Tra gli interventi Emilio Ciarlo, Responsabile Comunicazione AICS,

Giovanni Parapini, Direttore Rai per il Sociale, Daniele Macheda, Segretario Usigrai. A commentare i dati intervengono alcuni giornalisti di Esteri italiani tra cui Laura Silvia Battaglia, Radio3Mondo, Lucia Capuzzi, Avvenire, Veronica Fernandez, Rainews24 e Massimo Zaurrini, Africa e Affari. Beppe Giulietti, Presidente del sindacato dei giornalisti FNSI trae le conclusioni.

Ore 14:30/STAND CONFERENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME – PADIGLIONE 8

“Quale ruolo per le imprese nella cooperazione internazionale?” è il titolo dell’appuntamento a cura di Coordinamento Regione Marche, dedicato a trovare una chiave di lettura sul coinvolgimento delle imprese in attività di cooperazione internazionale e a riflettere sulle possibilità offerte dalla legge 125/2014.

Ore 15:00/SDGs ROOM – PADIGLIONE 8 Primo piano

Croce Rossa organizza il workshop “Diversità e inclusione: empowerment femminile in Albania e Kirghizistan e il progetto ‘Lisa’”.

Ore 15:00/STAND IILA – PADIGLIONE 8

IILA illustra i propri progetti relativi al patrimonio culturale e alla formazione per lo sviluppo sostenibile, mostrando l’ampia offerta di borse di studio, bandi e opportunità che mette a disposizione

Ore 15:00/STAND Collettiva ANCI – PADIGLIONE 8

“Il partenariato territoriale: nuovi rapporti tra comuni, territorio e organizzazioni della società civile nella cooperazione allo sviluppo”: questo il tema del convegno, a cura di ANCI.

Apre i lavori Enzo Bianco, Presidente del consiglio nazionale Anci e partecipano, tra gli altri, Riccardo Varone, Presidente di Anci Lazio, Massimo Seri, Sindaco di Fano, Nicoletta Paci, Assessore alla Cooperazione Internazionale, Comune di Parma, Rosa Maria Dragone, Referente per gli Enti Locali, AICS; Marco Ricci, Ministro Plenipotenziario, MAECI.

Ore 15:30/INNOVATION ARENA – PADIGLIONE 8

È a cura di VIDES, Agenzia educativa ed Organismo di cooperazione internazionale allo sviluppo, la conferenza dal titolo “Insicurezza alimentare in Africa e modelli di sviluppo integrale”.

Ore 15:30/B4C ARENA – PADIGLIONE 8SD

L’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise (IZSAM) organizza l’incontro “The Italian-African partnership for One-Health”. L’IZS di Teramo, attivo da oltre 30 in cooperazione veterinaria con il continente africano e dove si trova il segretariato della rete di ricerca veterinaria africana ERFAN, parla di One Health, ovvero le stretta interrelazione tra salute animale e umana, come il Covid ha ricordato, e di come in questo contesto la veterinaria possa giocare un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite.