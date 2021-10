Roma, crollo del numero di bus usciti dalle rimesse nel weekend elettorale

Sabato e domenica, il primo giorno della sfida Gualtieri-Michetti, molti meno mezzi rispetto alla settimana prima. Varie ipotesi in campo

Ieri mattina a far riflettere i romani non è stato solamente il basso dato dell’affluenza alle urne per il secondo turno delle comunali. Alle 12,00, infatti, si sono registrati oltre due punti percentuali in meno di votanti rispetto alle scorse elezioni. Perché a sorprendere osservatori e utenti del trasporto pubblico capitolino è stata anche la ‘bassa affluenza’ di autobus usciti dalle rimesse dell’Atac. Come ha notato Mercurio Viaggiatore sulla base delle comunicazioni fornite dal canale Twitter di Roma Mobilità, alle 9,00 di domenica 17 ottobre – primo giorno della sfida che vede contrapposti Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti – sono usciti dalle rimesse ben -84 messi rispetto a domenica 10 ottobre, giorno in cui non c’era nessun appuntamento elettorale:

Il primo dubbio che sorge è la corrispondenza tra i minori bus entrati in servizio e la presenza di diversi autisti dell’Atac che in questi giorni sono impegnati nei seggi come scrutatori. Ma la situazione è più complessa e si lega all’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro entrato in vigore venerdì 15 ottobre. La complessità risiede nell’incrocio di questi dati: venerdì 15 la situazione dei bus in servizio non ha subito variazioni; domenica 17 c’è stato un imponente caso dei mezzi in strada, seppur attenuato nel corso della giornata (-40 mezzi alle 12,00); sabato 16 c’è stato un calo – come riporta Mercurio – di 180 mezzi, ma non era giorno di elezioni, anche se i componenti del seggio devono predisporre le operazioni di voto sin dal giorno di sabato. Insomma, la situazione è molto ingarbugliata e solo nei prossimi giorni si avrà contezza della natura del crollo, se più legato al green pass o al ballottaggio. L’unico dato certo è che Roma in questo fine settimana ha avuto tanti, troppi, mezzi pubblici in meno rispetto al weekend precedente.