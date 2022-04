Roma: Gualtieri accelera su Cie, presto anche nelle biblioteche

I tempi di attesa sui canali ordinari si sono ridotti del 10 per cento

Prossimamente a Roma sarà possibile richiedere la Carta d’identità elettronica anche nelle biblioteche comunali, intanto i tempi di attesa sui canali ordinari si sono ridotti del 10 per cento. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in collegamento streaming al convegno “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti” che si è svolto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

“In questo fine settimana c’è stata una grande partecipazione all’open day per la Cie, la Carta d’identità elettronica – ha detto Gualtieri -. C’è stata tantissima gente, abbiamo chiesto scusa a quelli che hanno dovuto fare file e non sono riusciti ad avere la Cie ma per noi è una priorità. Non possiamo limitarci ad aspettare che gradualmente, con i tempi attuali a regime, tutti i romani abbiano la Cie. Purtroppo – ha aggiunto – un po’ per la complessità del documento, un po’ per i tempi di attesa che abbiamo ereditato, il tempo prima che tutti i romani abbiano la Cie è molto lungo. Per questo abbiamo introdotto un’accelerazione ma stiamo anche lavorando per abbattere i tempi di prenotazione e quindi il numeor di Cie che si riesce a fare con i canali ordinari. Abbiamo già migliorato del 10 per cento ma stiamo lavorando per aumentare significativamente la produttività del canale ordinario, mi sembra che siamo passati già da 116 a circa 80 giorni, ma l’attesa ma deve calare ulteriormente. Stiamo lavorando per avere altri canali non tradizionali, presto sarà possibile fare le Cie anche nelle biblioteche. Non vogliamo fare un passo indietro – ha concluso – ma semmai fare un passo avanti e quindi proseguire per consentire a tutti i romani di avere in tempi normali un documento avanzato che consente di accedere a servizi digitali”