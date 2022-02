Roma-Lido, Atac conferma a Radiocolonna: tolto il quarto treno

Confermate le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri. Il timore dei pendolari

La conferma di quanto emerso ieri sui social è arrivata a Radiocolonna direttamente da fonti Atac: il quanto treno immesso in servizio il 10 gennaio 2022 è già stato tolto.

Nella giornata di ieri, infatti, sin dalla mattinata sono circolate voci su un ritorno – funesto – a soli tre treni a disposizione della Roma-Lido. Rumors ripresi da Canale Dieci, che ha riportato “voci di corridoio” che individuavano la causa nel superamento del chilometraggio massimo. Ora i condizionali e le formule ipotetiche vengono meno, visto che è la stessa municipalizzata che ha confermato a Radiocolonna che il treno della discordia non è più effettivamente in servizio, ma si resta “in attesa che arrivino alcuni ma200 per ripristinare le corse straordinarie”.

Come accennato in precedenza, quello in questione era il treno che sarebbe dovuto arrivare il 7 gennaio, come annunciato in un post su Facebook dall’Assessore ai Trasporti di Roma Capitale Eugenio Patané, dove si annunciava anche che entro fine gennaio i convogli sarebbero stati sette:

La notizia stata accolta con amarezza dai comitati che si occupano di mobilità capitolina – e di Roma-Lido in particolare – nonché dal candidato presidente al Municipio X per la lista Calenda Andrea Bozzi: