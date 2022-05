Roma: nuovo look per l’ufficio postale di Piazza San Silvestro

I lavori inizieranno il prossimo 16 maggio e avranno una durata di circa 15 giorni

Al via il ‘restyling’ dell’ufficio postale di piazza San Silvestro. Il prossimo 16 maggio, comunica Poste, “avranno inizio una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a ottimizzare gli spazi di accoglimento della clientela” .

Tra le principali categorie di lavoro: l’installazione di nuove postazioni relazionali ove il cliente potrà comodamente sedersi prima di compiere le operazioni di sportello, la realizzazione di tre nuove sale consulenza con maggiore livello di privacy, l’installazione di un nuovo corner dedicato a particolari prodotti di Poste Italiane, la realizzazione di nuove soluzioni ergonomiche per tutti gli sportelli, l’installazione di un sistema di illuminazione a LED per migliorare il confort visivo su tutta la sportelleria.

L’ufficio postale di San Silvestro, ospitato all’interno del Palazzo storico diventato nel 1879 sede delle “Poste e dei Telegrafi”, riveste un indubbio particolare valore architettonico ed è oggetto di vincolo storico-artistico tutelato dalla Soprintendenza. “Per tale motivo – spiega Poste – l’esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rigoroso rispetto dei vincoli, delle prescrizioni e del contesto architettonico esistente”.

I lavori avranno una durata presumibile di 15 giorni e pertanto la riapertura dell’ufficio postale Roma V:R: è prevista per il primo giugno.

Poste Italiane, “scusandosi con i cittadini, precisa di aver comunque provveduto a dare continuità ai servizi con l’attivazione per tutta la durata dei lavori di uno sportello dedicato alla clientela di San Silvestro presso l’ufficio di via Arenula abilitato a tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro della corrispondenza e dei pacchi non consegnati per assenza del destinatario”.