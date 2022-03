Roma: sbloccata realizzazione parcheggio lungotevere Da Brescia

L'assessore alla Mobilità e ai trasporti di Roma, Eugenio Pataneè spiega: al Corriere "In poche settimane abbiamo sbloccato l'impasse che durava ormai da circa 15 anni, sollecitando il concessionario a prendere una decisione definitiva"

A 14 anni dall’apertura del primo cantiere sarà avviata la realizzazione del parcheggio sul lungotevere Arnaldo Da Brescia, in zona Flaminio a Roma.

In un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”, l’assessore alla Mobilità e ai trasporti di Roma, Eugenio Patané, spiega: “In poche settimane abbiamo sbloccato l’impasse che durava ormai da circa 15 anni, sollecitando il concessionario a prendere una decisione definitiva: presentare le fidejussioni propedeutiche a ottenere il permesso a costruire e quindi far partire l’opera, oppure riconsegnare l’area alla città. La nostra determinazione – ha aggiunto l’assessore – nel voler dirimere definitivamente una situazione bloccata da tanti anni ha raggiunto il risultato desiderato: ora sarà nostra cura vigilare sul rispetto dei tempi perché si tratta di un intervento che la città, e in particolare i residenti del centro storico e del Flaminio, attendono da troppo tempo in un’area centrale e strategica dal punto di vista della mobilità”.