Roma, un ponte del 2 giugno da incubo per la mobilità

Nel mirino Metro C e B1 ma pure l’incidente all’Alta velocità. Brutte notizie anche sul fronte del tram tra Termini e Vaticano

Non è stato un ponte di festa per il trasporto pubblico romano (e nazionale) nei giorni in cui il Paese è stato in fibrillazione per la festa del 2 giugno.

“Mercoledì primo giugno è la volta della Metro B1 che chiude per un guasto elettrico. Giovedì due giugno un guasto alla Roma-Lido, rimasta anche con un solo treno a fare la spola tra Ostia ed Eur Magliana, lasciando a piedi chi aveva scelto il trasporto pubblico per raggiungere le spiagge di Roma. Venerdì 3 giugno tocca alla Metro C, un treno guasto alla stazione Alessandrino ha comportato la chiusura della tratta San Giovanni-Torre Maura. Tutto questo tra stazioni (Libia, Re di Roma per citarne alcune) che chiudono oramai frequentemente in un momento o l’altro della giornata” è la lista – inquietante – stilata da Salviamo la Metro C, il collettivo che da anni sprona le amministrazioni capitoline ad una maggiore attenzione alla cura del ferro.

Alla lista non può sfuggire nemmeno il pericoloso deragliamento di un treno dell’Alta velocità avvenuto il 3 giugno: la locomotiva di coda è uscita dai binari restando in posizione verticale, un incidente che non ha fortunatamente provocato né morti, né feriti ma tanti disagi per il trasporto ferroviario nazionale. Ma i disagi, purtroppo, riguardano direttamente anche il trasporto locale, romano e laziale. Infatti è solo nel pomeriggio di ieri, domenica 2 giugno, che l’area dell’incidente è stata dissequestrata e dove sono iniziati gli interventi di ripristino, che dovrebbero durare almeno tre giorni. Un periodo in cui verrà riprogrammato e stravolto anche il trasporto regionale, con stravolgimenti che potrebbero causare ulteriori disagi all’utenza.

Dulcis in fundo, in questi giorni è arrivata anche la notizia dello stop della Soprintendenza al progetto della tranvia tra Termini e il Vaticano a causa di ville romane presenti in corrispondenza dell’opera. L’assessore ai Trasporti Eugenio Patanè rassicura tutti, dicendo che i lavori procederanno comunque, ma si tratta di una grana ulteriore che complica l’iter di un’opera importante per la mobilità cittadina.